Torino, sei reti alla Primavera nel test interno al Filadelfia: buona sgambata ieri mattina per il gruppo di Longo

Sgambata al Filadelfia contro la Primavera, ieri, per il Torino di Longo. Impossibilitato dalle restrizioni per l’emergenza coronavirus, al momento, ad ospitare squadre avversarie per un’amichevole.

Nel test contro la squadra di Sesia è arrivato un rotondo 6-0, in evidenza soprattutto Belotti e Lyanco con una doppietta a testa. In rete nel corso della sfida anche Millico e Zaza.