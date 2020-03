Torino, stop agli allenamenti: le ultime dal Filadelfia

Torino, stop agli allenamenti anche per la prima squadra del tecnico Longo: ecco le ultime notizie dal Filadelfia

Si ferma anche il Torino. A differenza di tante altre formazioni di Serie A, infatti, quella guidata da Longo fino a ieri si era regolarmente allenata tra le mura del Filadelfia.

Questa mattina però, con la cancellazione della seduta atletica in programma nelle prossime ore, è arrivato lo stop ufficiale a tempo indeterminato. Si ferma anche la prima squadra granata, come già avevano fatto tutte le altre selezioni granata dalla Primavera in giù.