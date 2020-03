Torino, sul tecnico Longo incombe un record negativo da infrangere: la sfida all’Udinese per interrompere la striscia negativa

Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Longo sulla panchina del Torino. Anzi, il tecnico granata ha finora raccolto tre sconfitte nelle prime tre uscite.

Un ruolino di marcia l’ha avvicinato al poco gratificante precedente di Quinto Bertoloni, subentrato in panchina a Federico Allasio nel 1958/1959 e incappato in quattro passi falsi di fila ad inaugurare la sua esperienza. Una striscia che Longo confida ora di interrompere nella prossima gara in casa contro l’Udinese.