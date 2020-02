Torino, tabù San Siro: ecco a quando risale l’ultimo successo sul Milan

Torino, tabù San Siro: ecco a quando risale l’ultimo successo dei granata in casa del Milan in una gara di campionato

Tabù San Siro. Quello che domani sera il Torino del neo tecnico Longo proverà finalmente a sfatare. Perché un successo granata in casa del Milan, in campionato, non si vede addirittura dal 1985.

Erano i tempi di Radice e di Liedholm. Era il periodo di Schachner in granata. Proprio una sua rete decise per 1-0 la sfida tra le due squadre nella stagione 1984/1985. Da allora il Toro non ha più sorriso a San Siro.