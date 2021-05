Torino, tifosi incitano la squadra. Cori contro il presidente Cairo

I tifosi del Torino si sono riuniti all’esterno dello stadio Filadelfia per incitare la squadra di Nicola. Cori contro il presidente Cairo

I tifosi del Torino si sono riuniti all’esterno dello stadio Filadelfia per incitare la squadra di Davide Nicola, che domani scenderà in campo nello scontro diretto per la salvezza contro il Parma.

1Siamo qua per spingervi alla vittoria, non infangate ancora la nostra storia», questo il testo dello striscione esposto dai sostenitori granata, che non hanno comunque risparmiato qualche coro di contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo.