Torino, torna Baselli: sarà il “nuovo acquisto” di Giampaolo per gennaio

Un’ottima notizia per il Toro, per Giampaolo e per tutti i tifosi granata: Daniele Baselli è pronto a rientrare nella lista dei convocati

Daniele Baselli sarà il regalo che scarterà, in ritardo, Marco Giampaolo domenica 3 gennaio al Tardini contro il Parma. Salvo sorprese, infatti, il centrocampista tornerà nella lista dei giocatori convocabili. Baselli non segue la squadra in una partita di Serie A dal Napoli-Torino del 29 febbraio 2020. Poi lo stop del campionato causa Covid e, alla ripresa delle attività, il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro.

Un anno nerissimo per il centrocampista granata che nel 2020 ha giocato solo 66 minuti, contro il Napoli appunto. Da settimane lavora con il gruppo e tutto fa pensare che Giampaolo se lo porterà insieme al resto della squadra a Parma. Inizierà ovviamente dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Il rientro di Baselli è sicuramente un’ottima notizia per il Toro e per il tecnico, che avrà una carta in più da giocarsi in un reparto troppo spesso in difficoltà.