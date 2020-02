Torino Under 14, Muratore e Biliboc ribaltano il Novara: successo di misura in rimonta per i granata di De Martini

Successo in rimonta per il Torino Under 14 del tecnico De Martini, che nell’ultimo fine settimana ha superato il Novara per 2-1 allungando in classifica proprio sugli azzurri e consolidando così il secondo posto alle spalle della Juventus.

Novara in vantaggio nel primo tempo con Caprini Maat, quindi nella ripresa per i granata sono sufficienti 11′ per ribaltare la sfida: Muratore impatta, Biliboc firma il gol da tre punti.