Torino Under 15, prima sconfitta stagionale per i granata di Menghini: il Sassuolo sbanca Grugliasco per 1-0

Primo passaggio a vuoto stagionale, alle porte di marzo, per il Torino Under 15 di Menghini. Che ieri mattina, prima che l’allarme coronavirus imponesse lo stop all’attività, ha ospitato a Grugliasco il Sassuolo.

E proprio i neroverdi hanno imposto il primo stop ai “torelli”, scivolati così al secondo posto in classifica alle spalle del Genoa. Decisiva una rete di Deri in avvio di gara, cui i granata hanno risposto con troppa frenesia per rendersi davvero pericolosi.