Torino Under 16, tre punti esterno contro il Livorno firmati da Toma: i granata di Fioratti si impongono di misura

Fine settimana da tre punti per il Torino Under 16 di Christian Fioratti. I granata 2004, infatti, si sono imposti di misura in casa del Livorno.

Decisivo il gol-vittoria, nel secondo tempo, firmato da Toma. Una rete che vale il quarto successo stagionale e la gioia esterna in casa del fanalino di coda della classifica.