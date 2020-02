Torino Under 18, Favale non basta: sconfitta con la Sampdoria

Torino Under 18, Favale non basta: sconfitta di misura a Grugliasco contro la Sampdoria, granata ancora al tappeto

Non decolla la stagione del Torino Under 18, superato nel week-end a Grugliasco dalla Sampdoria. Per i granata del tecnico Capriolo, la nona battuta d’arresto in quattordici turni di campionato.

Vana, infatti, la rete su calcio di rigore messa a segno dal solito Favale nel finale di partita. Decisive, al contrario, le marcature blucerchiate nella prima mezz’ora ad opera di Gaggero e Yepes Laut.