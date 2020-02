Torino Under 18, severa sconfitta in casa della Fiorentina: i granata del tecnico Capriolo battuti con un rotondo 5-0

Severa battuta d’arresto per il Torino Under 18 del tecnico Capriolo. Il gruppo 2002, infatti, è incappato nell’ottava sconfitta stagionale su tredici giornate di campionato.

I granata hanno incassato un pesante 5-0 esterno, per di più contro la Fiorentina. Ovvero l’unica formazione, al momento, alle spalle del Toro in classifica. Prossimo turno in casa con la Sampdoria.