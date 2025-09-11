Torino, Cairo senza veli: «Contestazione? Come un acufene, mi sono abituato». E i tifosi organizzano un nuovo corteo di protesta

Urbano Cairo non usa giri di parole, ecco l’intervento del Presidente del Torino sulla contestazione, nel frattempo i tifosi granata organizzano l’ennesima marcia di protesta

Domenica 21 settembre 2025 sarà una data tutt’altro che banale per la sponda granata del Po. Alle 15 in punto i ragazzi allenati da Marco Baroni sfideranno infatti l’Atalanta di Ivan Juric, mentre qualche ora prima i tifosi del club calcistico piemontese (o perlomeno buona parte di essi) organizzeranno un corteo di protesta nei confronti del patron Urbano Cairo proprio nei pressi dello Stadio Olimpico Grande Torino.

Del volantino fatto circolare da alcuni gruppi organizzati sulle rispettive pagine social ne avevamo già parlato stamane. «Da vent’anni Urbano Cairo tiene il Torino fermo, senza ambizione, senza futuro. Basta promesse vuote, basta mediocrità: il Toro merita rispetto. Il Toro è della sua gente… Ora è il momento di far sentire la nostra voce, uniti e compatti. Saremo in marcia per difendere la dignità del Toro» si legge nel dépliant redatto nelle ultime ore dallo spicchio più caldo della tifoseria organizzata, con tanto di caricatura stilizzata dell’editore alessandrino conciato a mo’ di pagliaccio. E ancora, sotto l’immagine volutamente provocatoria: «Ritrovo ore 10 davanti allo stadio Filadelfia. Partenza corteo: ore 12 direzione stadio. Il Torino siamo noi!!!»

Quello di domenica si prospetta dunque l’ennesimo capitolo del travagliato rapporto tra il presidente Cairo e i supporters del Torino. Da tempo infatti una percentuale decisamente alta di questi ultimi chiedono a gran voce una cessione della società da parte dell’imprenditore approdato sul trono granata 20 anni or sono. Una ferita che affonda radici profonde, che appare apparentemente insanabile e sulla quale ha avuto modo di esprimersi questo pomeriggio lo stesso patron. «Io rispetto i tifosi, rispetto le contestazioni. Secondo me quello che non funziona di una contestazione durante una partita è il fatto che praticamente la tua squadra non la sostieni» ha spiegato nel merito Cairo in occasione del suo intervento al Festival della Comunicazione

E ancora: «Perché se tu continui a fare ‘Cairo vattene’, ‘Cairo di qua’, ‘Cairo di là’, evidentemente non sostieni la squadra! Per me è diventata quasi un acufene. La contestazione durante la partita è una specie di acufene: mi ci sono abituato» la chiosa. La battuta del patron di Masio ha suscitato applausi e sorrisi da parte della platea presente, tutt’altra reazione – immaginiamo – avranno avuto i tifosi del Torino collegati in streaming sui portali dell’evento o che leggeranno in forma scritta le sue dichiarazioni.