Torino, Cairo: «Contestazione? Abbiamo tifosi straordinari, servono risultati. Con Baroni…» – VIDEO

Urbano Cairo è intervenuto ai margini di Torino Pisa 1-0, dalla vittoria in Coppa Italia, alla contestazione, l’incontro con Baroni e altro. Ecco la video intervista

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo torna a parlare. Dopo l’assenza in occasione dell’ultima sfida di Serie A contro l’Atalanta, il patron granata è riapparso questa sera al Grande Torino in occasione del match di Coppa Italia che ha visto i padroni di casa vincere per 1-0 contro il Pisa. Dalla partita alla contestazione, passando per la squadra di Marco Baroni (che ha incontrato in settimana al Filadelfia) e i prossimi impegni in programma. Ecco qui il video esclusivo di CalcioNews24 presente sul posto.