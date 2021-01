Torino, Vagnati: «Il Milan ci ha chiesto Meite. Ci sono tanti club»

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha confermato l’interesse del Milan nei confronti del centrocampista Soualiho Meite: le sue parole

Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha parlato dell’interesse del Milan nei confronti del centrocampista Soualiho Meite.

«Il Milan ha messo nel mirino Meité come altre squadre, ma stasera non è il momento di parlarne. Il ragazzo ce lo hanno chiesto in tanti, ha diverse attenzioni su di sé essendo un giocatore importante: vediamo nei prossimi giorni se queste chiacchiere saranno tramutate in fatti».