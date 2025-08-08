Torino Valencia: sfida internazionale per il Trofeo Naranja, Baroni convoca 26 giocatori. Ecco la lista completa dei granata

Il Torino FC si prepara a scendere in campo sabato 9 agosto alle ore 21 per affrontare il Valencia CF in una delle amichevoli estive più attese: il prestigioso Trofeo Naranja, noto in valenciano come Trofeu Taronja. La competizione, che si svolge annualmente allo stadio Mestalla, rappresenta un appuntamento classico del calcio estivo spagnolo e offre un test importante per le squadre in fase di preparazione.

A guidare i granata sarà Marco Baroni, tecnico ex Lazio esperto e pragmatico, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e dare equilibrio tattico alle sue squadre. Per l’occasione, Baroni ha diramato una lista di 26 convocati, mescolando elementi di esperienza e giovani promesse.

Portieri Tra i pali ci saranno:

Lazar Popa, giovane talento rumeno classe 2004, già protagonista con la Primavera.

Alberto Paleari, estremo difensore affidabile con esperienza in Serie B.

Zac Israel, portiere statunitense dalle ottime doti atletiche.

Difensori La linea difensiva sarà composta da:

Cristiano Biraghi, terzino sinistro con oltre 200 presenze in Serie A.

Guillermo Maripan, centrale cileno roccioso, ex Monaco.

Arlind Ismajli, difensore albanese, abile nei duelli aerei.

Coco e Bianay Balcot, giovani in cerca di spazio.

Centrocampisti Il centrocampo vedrà protagonisti:

Tino Anjorin, inglese di scuola Chelsea, dotato di grande tecnica.

Cesare Casadei, mezzala dinamica e promettente.

Ilic e Ilkhan, registi con visione di gioco.

Dembélé, Gineitis, Lazaro, Pedersen, Tameze e Vlasic, che completano un reparto ricco di soluzioni.

Attaccanti In attacco, Baroni potrà contare su:

Giovanni Simeone, centravanti argentino dal fiuto del gol.

Duván Zapata, potente attaccante colombiano ex Atalanta.

Sanabria, Ngonge, Aboukhlal e Adams, pronti a dare profondità e imprevedibilità.

Obiettivo e aspettative Il match contro il Valencia sarà un banco di prova importante per testare la condizione atletica e l’amalgama del gruppo. Il Trofeo Naranja rappresenta anche un’occasione per aumentare la visibilità internazionale del Torino e consolidare la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A.