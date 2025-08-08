Torino News
Torino Valencia: sfida internazionale per il Trofeo Naranja, Baroni convoca 26 giocatori
Torino Valencia: sfida internazionale per il Trofeo Naranja, Baroni convoca 26 giocatori. Ecco la lista completa dei granata
Il Torino FC si prepara a scendere in campo sabato 9 agosto alle ore 21 per affrontare il Valencia CF in una delle amichevoli estive più attese: il prestigioso Trofeo Naranja, noto in valenciano come Trofeu Taronja. La competizione, che si svolge annualmente allo stadio Mestalla, rappresenta un appuntamento classico del calcio estivo spagnolo e offre un test importante per le squadre in fase di preparazione.
A guidare i granata sarà Marco Baroni, tecnico ex Lazio esperto e pragmatico, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e dare equilibrio tattico alle sue squadre. Per l’occasione, Baroni ha diramato una lista di 26 convocati, mescolando elementi di esperienza e giovani promesse.
Portieri Tra i pali ci saranno:
- Lazar Popa, giovane talento rumeno classe 2004, già protagonista con la Primavera.
- Alberto Paleari, estremo difensore affidabile con esperienza in Serie B.
- Zac Israel, portiere statunitense dalle ottime doti atletiche.
Difensori La linea difensiva sarà composta da:
- Cristiano Biraghi, terzino sinistro con oltre 200 presenze in Serie A.
- Guillermo Maripan, centrale cileno roccioso, ex Monaco.
- Arlind Ismajli, difensore albanese, abile nei duelli aerei.
- Coco e Bianay Balcot, giovani in cerca di spazio.
Centrocampisti Il centrocampo vedrà protagonisti:
- Tino Anjorin, inglese di scuola Chelsea, dotato di grande tecnica.
- Cesare Casadei, mezzala dinamica e promettente.
- Ilic e Ilkhan, registi con visione di gioco.
- Dembélé, Gineitis, Lazaro, Pedersen, Tameze e Vlasic, che completano un reparto ricco di soluzioni.
Attaccanti In attacco, Baroni potrà contare su:
- Giovanni Simeone, centravanti argentino dal fiuto del gol.
- Duván Zapata, potente attaccante colombiano ex Atalanta.
- Sanabria, Ngonge, Aboukhlal e Adams, pronti a dare profondità e imprevedibilità.
Obiettivo e aspettative Il match contro il Valencia sarà un banco di prova importante per testare la condizione atletica e l’amalgama del gruppo. Il Trofeo Naranja rappresenta anche un’occasione per aumentare la visibilità internazionale del Torino e consolidare la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A.
