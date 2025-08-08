 Torino Valencia: sfida internazionale per il Trofeo Naranja, Baroni convoca 26 giocatori
Torino News



Torino Valencia: sfida internazionale per il Trofeo Naranja, Baroni convoca 26 giocatori. Ecco la lista completa dei granata

Il Torino FC si prepara a scendere in campo sabato 9 agosto alle ore 21 per affrontare il Valencia CF in una delle amichevoli estive più attese: il prestigioso Trofeo Naranja, noto in valenciano come Trofeu Taronja. La competizione, che si svolge annualmente allo stadio Mestalla, rappresenta un appuntamento classico del calcio estivo spagnolo e offre un test importante per le squadre in fase di preparazione.

A guidare i granata sarà Marco Baroni, tecnico ex Lazio esperto e pragmatico, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani e dare equilibrio tattico alle sue squadre. Per l’occasione, Baroni ha diramato una lista di 26 convocati, mescolando elementi di esperienza e giovani promesse.

Portieri Tra i pali ci saranno:

  • Lazar Popa, giovane talento rumeno classe 2004, già protagonista con la Primavera.
  • Alberto Paleari, estremo difensore affidabile con esperienza in Serie B.
  • Zac Israel, portiere statunitense dalle ottime doti atletiche.

Difensori La linea difensiva sarà composta da:

  • Cristiano Biraghi, terzino sinistro con oltre 200 presenze in Serie A.
  • Guillermo Maripan, centrale cileno roccioso, ex Monaco.
  • Arlind Ismajli, difensore albanese, abile nei duelli aerei.
  • Coco e Bianay Balcot, giovani in cerca di spazio.

Centrocampisti Il centrocampo vedrà protagonisti:

  • Tino Anjorin, inglese di scuola Chelsea, dotato di grande tecnica.
  • Cesare Casadei, mezzala dinamica e promettente.
  • Ilic e Ilkhan, registi con visione di gioco.
  • Dembélé, Gineitis, Lazaro, Pedersen, Tameze e Vlasic, che completano un reparto ricco di soluzioni.

Attaccanti In attacco, Baroni potrà contare su:

  • Giovanni Simeone, centravanti argentino dal fiuto del gol.
  • Duván Zapata, potente attaccante colombiano ex Atalanta.
  • Sanabria, Ngonge, Aboukhlal e Adams, pronti a dare profondità e imprevedibilità.

Obiettivo e aspettative Il match contro il Valencia sarà un banco di prova importante per testare la condizione atletica e l’amalgama del gruppo. Il Trofeo Naranja rappresenta anche un’occasione per aumentare la visibilità internazionale del Torino e consolidare la preparazione in vista della nuova stagione di Serie A.

