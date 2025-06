Torino, chi sarà il prossimo allenatore? Dai colloqui con Vanoli all’ipotesi Baroni: il punto della situazione 

Torino, Urbano Cairo deve definire l’allenatore per la prossima stagione, dalla ‘pace’ con Paolo Vanoli all’ipotesi Marco Baroni

Le ore passano, i giorni pure e (a momenti) anche le settimane. Eppure un grande, ingombrante, punto interrogativo aleggia – ineluttabile – tra le tribune di Via Filadelfia e le scrivanie di Via Viotti a Torino: chi sarà il prossimo allenatore del Toro?

Se lo chiedono i tifosi granata da domenica 25 maggio, più precisamente da quando – il patron del club Urbano Cairo – aveva pressochè silurato l’attuale tecnico Paolo Vanoli ai margini dell’ultima partita di Serie A contro la Roma. «C’è delusione, mi aspettavo molto di più. Chi mette insieme la squadra? Chi manda in campo i giocatori? Anche lui ha le sue responsabilità! Non è sempre e solo colpa di Cairo». Aveva esclamato l’editore nell’occasione.

E ancora: «Faremo valutazioni. Ci vedremo anche col mister in settimana». Detto fatto, Vanoli (al quale, giusto sottolineare, non è mai stato ufficialmente comunicato l’esonero dal Torino) ha incontrato l’imprenditore lo scorso giovedì in quel di Milano, per un pranzo all’ombra del Duomo volto a chiarire le rispettive posizioni con la controparte. Dunque tutto risolto? E invece no, giacché – benché le acque tra presidente e tecnico si siano apparentemente distese – la permanenza dell’ex Venezia pare ad oggi tutt’altro che scontata.

Urbano Cairo presidente del Torino

Molto, per non dire tutto, passerà dai futuri (e nuovi) bilaterali in programma tra Cairo e Vanoli la prossima settimana. Ma anche dal “domino allenatori” che in questi giorni sta travolgendo le panchine della Serie A, con l’alessandrino (e il suo direttore tecnico Vagnati) con uno occhio costantemente fisso sui coach attualmente disponibili. Nel frattempo ieri pomeriggio lo stesso Cairo è arrivato a Roma per l’odierna tappa conclusiva del Giro d’Italia, chissà che non ci sarà anche il tempo per un colloquio lampo con Marco Baroni: il mister in uscita dalla Lazio in cima alla lista dei papabili qualora l’esonero di Vanoli dovesse a tutti gli effetti diventare realtà. Ipotesi e suggestioni certo, che si scontrano però con l’essenziale necessità in casa Torino di chiarire al più presto la questione allenatore e dare finalmente una risposta al punto interrogativo.

