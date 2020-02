Torino, Verdi verso la sfida al Napoli di sabato sera da grande ex: ma ora il rifinitore granata non è più intoccabile

Verdi al lavoro per conquistare Napoli. Una volta, nell’estate del 2018, ci era già riuscito: aveva convinto Ancelotti a puntare su di lui come primo acquisto dell’era Carletto in azzurro e aveva indotto De Laurentiis a versare 24,5 milioni di euro nelle casse del Bologna.

Ora, però, deve farlo con indosso la maglietta granata del Torino. E deve farlo, giorno dopo giorno, al Filadelfia. Dove Longo vede crescere la condizione di Zaza e la fiducia di Edera. La casacca da titolare non è più scontata, anzi: il rifinitore di Broni pare aver perso posizioni nelle gerarchie del tecnico granata. Conquistare Napoli non sarà per nulla semplice.