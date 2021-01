Torino, visite mediche ok per Sanabria: i dettagli della trattativa

Calciomercato Torino: Tony Sanabria il primo colpo del mercato invernale dei granata che si rinforzano in attacco

Tony Sanabria è il primo colpo del mercato invernale del Torino di Davide Nicola. Il calciatore è atterrato mercoledì sera in Italia e nella giornata di ieri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, prima al mattino e poi il pomeriggio ha svolto le visite mediche che hanno dato esito positivo.

Il Torino ha chiuso la trattativa con il Betis sulla base di 7 milioni più 3 di bonus per un totale di 10 milioni che conferma quanto l’attaccante sia stato voluto dal club. Oggi dovrebbe essere ufficiale. Intanto è corsa contro il tempo per i documenti: se dovessero arrivare in tempo, Sanabria potrebbe essere già in panchina questa sera contro la Fiorentina.