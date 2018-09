Mazzarri, stoccata di Deeney: «Al Watford non ci divertivamo più»

Walter Mazzarri e i conti con il passato: ecco l’attacco del suo ex capitano Troy Deeney ai tempi del Watford

Attualmente alla guida del Torino, Walter Mazzarri non ha un ottimo ricordo della sua esperienza in Premier League con il Watford. E oggi, intervistato da BBC Radio, sono arrivate pesanti stoccate dal suo ex capitano Troy Deeney: «Con lui non ci divertivamo più: il calcio in quel periodo non era diventato solo un lavoro, nulla di più. A dire il vero, non siamo andati d’accordo fin dall’inizio».

Continua Deeney: «Ho cercato di essere sempre rispettoso, ma alle volte segnavo e il Watford vinceva, nonostante ciò la partita dopo ero in panchina. Era come se avessi fatto qualcosa di sbagliato, ma lui mi rispondeva che ero un grande». E rivela: «Ha cercato anche di cedermi a gennaio: gli chiesi se fossi sul mercato, ma lui mi rispose che ero il capitano e che aveva bisogno di me. In realtà, tramava alle mie spalle».