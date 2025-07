Torino, Zapata scalda i motori: la seduta a Prato e le ultime sul rientro – FOTO

Torino, Duvan Zapata scalda i motori e corre verso il rientro in campo, ecco i retroscena direttamente dal ritiro a Prato Allo Stelvio

(Lorenzo Bosca – Inviato a Prato Allo Stelvio). Passo dopo passo si avvicina il rientro di Duvan Zapata in casa Torino. Anche questa mattina i granata allenati da Marco Baroni si sono ritrovati sul campo principale di Prato Allo Stelvio – sede del ritiro estivo dei piemontesi – per una seduta di allenamento. Tra questi, ha avuto modo di notarlo il centinaio di tifosi che per assistere alla sessione ha sfidato la pioggia che si è abbattuta sulla Val Venosta, non era presente Duvan Zapata.

Il capitano granata sta infatti continuando ad allenarsi in solitaria, nel tentativo di tornare il prima possibile – senza forzare troppo la mano onde evitare potenziali ricadute – a piena disposizione di mister Marco Baroni e dei compagni. Il colombiano, giusto ricordarlo, è reduce dall’infortunio al ginocchio sinistro accusato durante la sfida contro l’Inter. Infortunio, che lo tiene lontano dal rettangolo verde dallo scorso 5 di ottobre.

«Sono molto emozionato e non vedo l’ora di tornare perché piano piano sto tornando a sentirmi me stesso. La sto prendendo anche con calma e rispetto ogni step. Però, sì: non vedo l’ora di tornare in campo e fare la prima partita, soprattutto segnare il primo gol» ha confessato l’ex Atalanta lo scorso venerdì in conferenza stampa. Prima di ‘lanciare’ un messaggio direttamente rivolto ai fan: «Ai tifosi dico: non lasciateci mai, non smettete di credere in noi, in questa squadra e nei compagni».

Allenamento di Duvan Zapata a Prato allo Stelvio con il Torino.

Foto: Pellegranata

Se vero è, che come afferma Friedrich Nietzsche: ‘Tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina”, allora Zapata avrà avuto modo di pensare (eccome) anche questa mattina al giorno in cui tornerà a calcare un campo di Serie A. Il classe ‘91 ha alternato anche oggi corsa a esercizi aerobici sul manto secondario del centro sportivo che in questi giorni ospita il Torino. Con lui, oltre un membro dello staff targato Baroni, presente il compagno Emirhan Ilkhan. Poco importa quindi se per l’effettivo rientro del centravanti bisognerà attendere l’avvento del periodo autunnale o se questo avverrà già ai primi di settembre. Per il momento tutto procede per il meglio e con la strada ormai marcata è doveroso proseguire così.