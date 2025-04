Torino, quando torna Zapata? Cairo traccia la via e ipotizza la data – VIDEO

Torino, i granata di Paolo Vanoli in trepidante attesa per Duvan Zapata, Urbano Cairo traccia la rotta per il rientro in campo del colombiano. Il Video

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ma alla fine, quando tornerà Duvan Zapata? Se lo domandano con una certa insistenza i tifosi del Torino da ormai (quasi) sette mesi. Più precisamente dal 5 ottobre del 2024, quando il capitano granata accusò la rottura del legamento crociato nel match esterno disputato contro l’Inter a San Siro. Un quesito più che legittimo insomma – motivato dall’importanza basilare che l’ex Atalanta ricopre nell’economia della rosa di mister Paolo Vanoli – e che finalmente sembra trovare delle risposte.

A fare il punto della situazione e meglio tracciare la rotta per il rientro in campo di Duvan Zapata ci ha pensato in prima persona il numero uno del Torino: Urbano Cairo. Il presidente del club di Via Viotti si è infatti soffermato ieri sera – a margine del successo maturato dai suoi giocatori per 2-0 con l’Udinese – insieme ai giornalisti presenti. Bene, rispondendo a una domanda specifica di CalcioNews24 (come dimostra il video ripreso dalle nostre telecamere), il patron ha svelato alcune preziose indicazioni sulle condizioni del giocatore.

«Con Duvan c’è un rapporto speciale, eravamo evidentemente dispiaciuti per l’infortunio. Però crediamo molto in lui, è un grande leader, una grande persona: quindi abbiamo rinnovato». Il riferimento è al recente rinnovo contrattuale di Zapata col Torino fino al 2027. Mentre sullo stato di salute del numero ‘91: «L’ho visto fare 20 minuti di corsa a un buon livello. Ora siamo a fine aprile, l’obiettivo è di arrivare per il ritiro…e lì potrà essere con noi. Ha due mesi e mezzo davanti, quindi ha un bel tempo per recuperare».

Db Milano 05/10/2024 – campionato di calcio Serie A / Inter-Torino / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Duvan Zapata

Insomma, dichiarazioni quelle rilasciate da Cairo che non lasciano spazio a troppe interpretazioni. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto dunque, Zapata tornerà a disposizione per il prossimo ritiro estivo in programma in quel di Prato allo Stelvio tra la terza e la quarta settimana di luglio (date e località ancora da confermare). E le sorprese per il nativo di Padilla dovrebbero non essere finite qui, tra una manciata di giorni – il 4 maggio – sarà proprio lui in casa Torino l’incaricato di leggere (e così ricordare) i nomi dei caduti nella consueta cerimonia di Superga. Carica umana e motivazionale extra verso un pieno rientro.