ANSALDI: «Vittoria dedicata ai tifosi e a tutti noi» – VIDEO

Cristian Ansaldi ha commentato in zona mista la rotonda vittoria del Toro contro il Brescia. Un 0-4 che scaccia i fantasmi di una crisi che si stava aggravando sempre di più per i granata e che danno respiro alla squadra di Mazzarri. Queste le parole dell’esterno.

«Dobbiamo dimostrare unità in ogni partita, mettendoci grinta e cuore come siamo soliti fare. Questo è un successo molto importante per il morale»