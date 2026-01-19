Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. Juventus e Lazio superate, dentro all’operazione per il gioiello ungherese! Ultimissime

Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. È definito il trasferimento del centrocampista ungherese in Premier League

Il richiamo della Premier League, unito alla sua potenza di fuoco economica, ha colpito ancora. Il calcio italiano deve dire addio a uno dei suoi obiettivi di mercato più concreti delle ultime settimane: Alex Toth non sbarcherà in Serie A. Il promettente centrocampista ungherese è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. L’operazione, definita in ogni dettaglio nelle ultime ore, si è conclusa con la classica fumata bianca che lascia l’amaro in bocca alle pretendenti italiane. Toth ha infatti già completato l’iter delle visite mediche di rito in terra inglese e ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero.

Le cifre dell’affare: accordo totale con il Ferencvaros

Il Bournemouth non ha badato a spese per assicurarsi il ragazzo. L’accordo con il Ferencvaros è stato siglato sulla base di una cifra importante: 12 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati alle prestazioni individuali e agli obiettivi di squadra. Una somma che certifica il valore di Toth, capace di dettare i tempi della manovra e di inserirsi con efficacia.

Il retroscena: il “no” a Juventus e Lazio

La notizia dell’approdo di Toth in Inghilterra suona come una beffa per due big del nostro campionato. Il giocatore, infatti, era finito da tempo sui taccuini degli scout di Juventus e Lazio. I bianconeri avevano monitorato il ragazzo come possibile innesto di prospettiva per ringiovanire la mediana, mentre la società capitolina, sempre attenta ai mercati dell’Est Europa, aveva effettuato diversi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, di fronte all’accelerazione decisiva e all’offerta cash immediata del Bournemouth, le italiane non hanno potuto (o voluto) pareggiare la posta, costrette ad alzare bandiera bianca. Toth saluta così il sogno Serie A per gettarsi nella mischia del campionato più ricco del mondo.