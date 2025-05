Tottenham, Postecoglou potrebbe lasciare gli Spurs anche in caso di vittoria dell’Europa League? Le ultime

Ange Postecoglou: addio al Tottenham a fine stagione anche in caso di vittoria di Europa League? Le ultime sul futuro degli Spurs

Ange Postecoglou potrebbe lasciare il Tottenham anche in caso di vittoria dell’Europa League: è l’avvertimento lanciato dall’ex difensore degli Spurs William Gallas, che a Prime Casino ha sottolineato come l’allenatore sia consapevole della pressione derivante da una stagione deludente in Premier League. Secondo Gallas, il tecnico potrebbe decidere di chiudere con un successo e ripartire altrove, anche perché «con Daniel Levy, se le cose vanno male in campionato, può essere esonerato in qualsiasi momento».

Nonostante il Tottenham sia attualmente 16° in classifica, con il rischio concreto di peggiorare il peggior piazzamento della sua storia in Premier (15°), la squadra è ancora in corsa per un trofeo: questa affronterà il Bodo-Glimt nell’andata della semifinale di Europa League, con la possibilità di sfidare Athletic Bilbao o Manchester United in finale il 21 maggio. É probabile quindi che Postecoglou lasci il club a fine stagione, a prescindere dal risultato in Europa.