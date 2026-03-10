Atletico Madrid
Tottenham in crisi: Kinsky sbaglia tutto, regala due gol all’Atletico Madri e Tudor lo toglie dopo appena 18 minuti. Il racconto
Tottenham sotto shock: doppio errore di Kinsky e Tudor opta per una sostituzione immediata dopo soli 18 minuti
Il Tottenham di Igor Tudor vive un avvio da incubo al Metropolitano, ritrovandosi sotto di tre gol dopo appena un quarto d’ora nella sfida contro l’Atletico Madrid. A finire sotto i riflettori è soprattutto Antonin Kinsky, scelto dal tecnico come titolare al posto di Guglielmo Vicario: il giovane portiere ceco commette due errori pesantissimi, prima sul gol di Marcos Llorente e poi sulla terza rete firmata da Julian Alvarez, compromettendo immediatamente la partita degli Spurs.
La situazione precipita al 18’, quando Tudor decide di sostituire Kinsky per inserire Vicario, nel tentativo di arginare l’emorragia difensiva e ridare stabilità alla squadra. La frustrazione è palpabile anche sugli spalti: già al 20’, infatti, alcuni tifosi del Tottenham iniziano ad abbandonare il settore ospiti del Metropolitano, segno evidente del malumore per una prestazione disastrosa sin dai primi minuti.
L’Atletico, in totale controllo, trova anche il quarto gol al 23’ con Robin Le Normand, portandosi sul 4-0 e mettendo una seria ipoteca sul risultato finale. Per Tudor e i suoi uomini si tratta di uno dei peggiori avvii di gara della stagione, con la necessità di ricompattarsi rapidamente per evitare un passivo ancora più pesante.
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...