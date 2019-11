Tottenham Mourinho, un italiano nello staff dello Special One: ecco chi è

Il Tottenham ha reso noto lo staff che accompagnerà Josè Mourinho nella sua avventura a Londra: c’è anche l’italiano Giovanni Cerra

Joao Sacramento, Carlos Lalin, Nuno Santos, Ricardo Formosinho e Giovanni Cerra. Ecco lo staff che accompagnerà Josè Mourinho nella sua avventura sulla panchina del Tottenham. C’è anche una piccola presenza italiana al seguito dello Special One, ossia il technical analyst Giovanni Cerra.

Cerra lavora da tempo con il portoghese che lo utilizza per la raccolta e l’analisi dei dati statistici e di come si possono tradurre in schemi e movimenti di gioco, rendendoli poi comprensibili per i calciatori che li dovranno adottare.