Tottenham, primo successo per Mourinho: tris al West Ham

L’avventura di Josè Mourinho al Tottenham inizia con una vittoria: gli Spurs rifilano un tris al West Ham

Inizia come meglio non poteva l’avventura di Josè Mourinho al Tottenham. Gli Spurs, infatti, hanno superato per 2-3 il West Ham di Pellegrini, tornando al successo dopo parecchio tempo.

Vittoria agevole per gli uomini di Mou, propiziata dalle reti nel primo tempo di Heung Min-Son e di Lucas Moura nel primo tempo e di Harry Kane nella ripresa. Gli Hammers rialzano un po’ tardivamente la testa e arrivano a rimontare fino al 2-3 con le reti di Michail Antonio al 71esimo e di Angelo Ogbonna in pieno recupero.