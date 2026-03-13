Tottenham, Tudor non si dà per vinto alla vigilia del Liverpool: «Non dobbiamo comportarci come vittime. Ultima spiaggia? Opportunità per alzarci e dimostrare coraggio»

Tottenham, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni

Igor Tudor, allenatore del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

LIVERPOOL – «Non dobbiamo comportarci come vittime. Ultima spiaggia contro il Liverpool? Tutti stanno lottando, tutti sono delusi, ma la responsabilità è nostra, dobbiamo cambiare ciò che possiamo»

VICARIO – «Giocherà contro il Liverpool. Kinsky ha avuto la possibilità di giocare, ma ora ritorna Vicario»

IL MOMENTO – «Puoi piangere o combattere. Puoi essere vittima o dire: ‘Posso cambiare qualcosa’. Questo è il messaggio che voglio trasmettere ai giocatori. I momenti difficili non durano per sempre. Questa è un’opportunità per alzarsi e dimostrare coraggio»