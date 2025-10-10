Totti: «In Italia nessun talento. L’unico che guardo è Nico Paz». Le dichiarazioni dell’ex capitano e numero 10 della Roma

Quando parla Francesco Totti, il calcio italiano si ferma ad ascoltare. E anche questa volta, la leggenda della Roma non ha usato giri di parole. Protagonista di un evento per Betsson.sport, l’ex capitano giallorosso ha offerto la sua lucida analisi sul momento del nostro calcio, tra una preoccupante carenza di talenti e un campionato che, a suo dire, si preannuncia più avvincente che mai.

Pochi Talenti, ma occhio a Nico Paz

Il primo pensiero di Totti è una critica al sistema, una constatazione amara sulla difficoltà del calcio italiano nel produrre nuovi campioni. Ma in questo deserto, un nome ha catturato la sua attenzione. «Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani. L’unico che sto guardando, anche se non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo».

Un Campionato più equilibrato

Se il futuro dei talenti nostrani lo preoccupa, la Serie A di quest’anno lo diverte. Secondo Totti, la corsa scudetto sarà molto più aperta rispetto alla passata stagione. «Penso che quest’anno ci siano più squadre in grado di competere con il Napoli. Mi sembra un campionato più equilibrato, con più contendenti al vertice».

L’in bocca al lupo alla Nazionale

Infine, un messaggio da tifoso speciale per la Nazionale di Rino Gattuso, impegnata nelle qualificazioni mondiali. Le sue parole sono l’eco del desiderio di un’intera nazione. «Penso sia doveroso fare un grande in bocca al lupo a Rino. Ma soprattutto a tutta la Nazionale, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al Mondiale. Non solo da parte mia, ma da parte di tutti gli italiani».

Poche frasi, ma che delineano un quadro chiaro: la preoccupazione per il futuro del movimento, l’entusiasmo per un campionato più combattuto e l’amore incondizionato per la maglia azzurra. La parola di Totti, come sempre, lascia il segno.