Totti scherza: «Dybala lo rimpiazzo io? Ragazzi, mi preparo a fare i 50 anni… ma qualcosina in campo posso ancora darla!»

Totti ironico: «Dybala? Lo rimpiazzo io? Ragazzi, mi preparo a fare i 50 anni… ma qualcosina in campo posso ancora darla!»

Nel giorno esatto in cui ricorre il suggestivo anniversario del suo esordio assoluto con la maglia giallorossa, Francesco Totti torna a far sentire la sua voce. Intervenuto ai microfoni di Radio Romanista a margine dell’evento “Operazione Nostalgia” al PalaEur, lo storico capitano ha tracciato un bilancio a tutto tondo sul momento della Roma guidata da Gian Piero Gasperini, proiettandosi verso la delicata ripresa del campionato e le incognite del mercato estivo.

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L’ESAME SAN SIRO

Al rientro dalla sosta, la Roma è attesa da un crocevia fondamentale per le sue ambizioni europee: la supersfida contro l’Inter. Totti fotografa perfettamente il peso specifico del match: «È una partita difficilissima. Da un lato c’è l’Inter, che ha l’obbligo assoluto di vincere per conquistare il campionato; dall’altro c’è la Roma, che deve fare risultato per restare in scia al Como e alla Juventus. Sappiamo tutti che giocare a San Siro non è mai una passeggiata, ma i ragazzi devono andare a Milano a viso aperto e senza alcuna paura. Devono fare la partita per riprendere il Como e conquistare punti vitali per la zona Champions».



IL REBUS DYBALA

Le sirene di mercato che ipotizzano un addio di Paulo Dybala a fine stagione preoccupano non poco l’ex numero 10, che riconosce nell’argentino l’assoluto faro tecnico della squadra: «Non conosco le reali intenzioni del club. Certo è che, tecnicamente, con una sua partenza perderesti tantissimo. Come ho sempre detto, Paulo è senza dubbio il giocatore più talentuoso di questa rosa. Non so se la società prenderà davvero questa decisione, ma se dovesse succedere, mi auguro vivamente che venga rimpiazzato nel modo giusto».



L’ETERNA IRONIA SUL RITORNO IN CAMPO

A smorzare la tensione ci ha pensato la proverbiale ironia di Totti. Incalzato dai cronisti su un suo romantico ritorno in società o sulle difficoltà nel trovare un degno sostituto della Joya, l’eterno capitano ha chiuso l’intervento con il sorriso: «Lo rimpiazzo io? Ragazzi, mi preparo a fare i 50 anni… ma qualcosina in campo posso ancora darla!».