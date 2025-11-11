Totti si racconta: «Roma? Ci chiamavano eterni secondi… Ronaldo? Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi»

Francesco Totti si racconta in un’intervista: «Roma? Ci chiamavano eterni secondi… Ronaldo? Per me dopo Maradona era il più forte»

Su Betsson Sport, Francesco Totti, storico capitano della Roma, ha aperto il cuore parlando dei rimpianti che hanno accompagnato la sua carriera. Pur avendo conquistato successi memorabili, ha confessato che ci sono episodi che avrebbe voluto affrontare in modo diverso.

Allo stesso tempo, ha ripercorso la sua lunga avventura nel calcio con orgoglio e gratitudine, sottolineando l’onore di aver raggiunto traguardi importanti indossando la maglia giallorossa. Ecco un estratto delle sue parole:

ROMA ETERNA SECONDA – Ci chiamavano eterni secondi… Una volta c’era l’Inter, una la Juve, una il Milan… Per l’Inter era più facile quando incontrava squadre così diciamo.

CASSANO – Con Cassano ci siamo divertiti tanto, sono due giocatori diversi comunque, ci trovavamo a occhi chiusi. Lui era innamorato di me, scelse la Roma e non la Juve per me. Forse un po’ troppo diretto lui, ma ci siamo trovati bene e divertiti.

RONALDO IL FENOMENO – Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi. L’unico dispiacere è stato non poterci giocare insieme, sarebbe stato un sogno.

