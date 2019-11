Nuovo capitolo per la carriera di Jonathan Biabiany: l’esterno pronto a firmare con il Trapani. I dettagli dell’accordo

Jonathan Biabiany, dopo un periodo da svincolato, ha trovato la squadra in cui mettersi nuovamente alla prova. Il velocista ha detto sì al Trapani, club militante in Serie B.

L’esterno d’attacco, fa sapere Sky Sport, dovrebbe chiudere gli accordi con la società siciliana nella giornata di domani in via definitiva. Un’occasione certamente sia per la squadra sia per il giocatore.