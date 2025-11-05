Trent Alexander-Arnold torna ad Anfield ma con la maglia del Real Madrid: la reazione dei tifosi Liverpool ha lasciato tutti sorpresi

Trent Alexander-Arnold fa ritorno ad Anfield da avversario, vestendo i colori del Real Madrid: l’accoglienza dei tifosi del Liverpool

Il ritorno di Trent Alexander-Arnold ad Anfield, questa volta con la maglia del Real Madrid, è stato contrassegnato da fischi, dalla sconfitta e da un clima di tensione con una parte della tifoseria del Liverpool. Il terzino inglese è stato bersaglio di proteste nella sua vecchia casa, ha persino visto un murale con la sua immagine essere imbrattato, ed è entrato in campo solo nei minuti finali della vittoria per 1-0 dei Reds, con gol di Alexis Mac Allister in Champions League.



Bellingham difende il compagno

Nonostante l’ambiente ostile, Jude Bellingham è sceso in difesa del suo compagno di squadra, sottolineando il rispetto che i tifosi ancora nutrono per Alexander-Arnold, anche in mezzo alla rivalità momentanea. «Ho sentito i fischi. È una di quelle cose del calcio. I tifosi lo fanno per cercare di dare un vantaggio alla loro squadra, per deconcentrare l’avversario. Ma non credo che questo rifletta ciò che sentono per lui. Sono sicuro che apprezzano tutto ciò che ha fatto per il club», ha dichiarato Bellingham ad Amazon Prime. Il centrocampista inglese, diventato il giocatore più giovane della storia (22 anni) a raggiungere le 50 presenze in Champions League, ha garantito che Alexander-Arnold continua ad avere affetto per il Liverpool. «Lui ama il club, lo so dalle conversazioni che abbiamo avuto. Quando ha conquistato la Premier League e persino nel suo addio, i tifosi lo hanno trattato bene. Credo che oggi stessero solo facendo il ruolo di tifosi».



L’analisi della partita e la classifica del girone

Nell’analisi della partita, Bellingham ha riconosciuto la superiorità dei rivali nella seconda metà. «Il risultato riflette la partita. Loro sono stati migliori nel secondo tempo, hanno creato più occasioni su palla inattiva e noi non abbiamo difeso bene. Nel primo tempo siamo andati bene, abbiamo avuto buone opportunità, ma poi abbiamo perso il controllo e forzato troppo le giocate». Con questo risultato, il Liverpool ha raggiunto nove punti in quattro partite e ha conquistato il 6° posto nel gruppo di Champions, a pari punti con il Real Madrid, che occupa il 5° posto.

