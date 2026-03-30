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Calciomercato

Tresoldi incanta mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League studiano il colpo in estate. Qual è il prezzo fissato dal Club Bruges

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Published

1 ora ago

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Tresoldi ha già stregato mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League hanno posato gli occhi su di lui. Ecco il prezzo del Club Bruges

Il calciomercato internazionale si accende attorno a uno dei profili giovani più interessanti e discussi dell’attuale panorama calcistico europeo. I riflettori dei top club continentali sono ormai puntati su Nicolò Tresoldi, talentuoso e promettente attaccante di 21 anni che sta attirando le attenzioni delle principali potenze di mercato. Con l’avvicinarsi della prossima sessione estiva, il suo nome è già al centro di un fitto intreccio internazionale. Lo riporta Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland.

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Il pressing della Bundesliga: Dortmund e Leverkusen in prima fila

In Germania, l’interesse per il giovane centravanti è particolarmente forte e concreto. Società storicamente molto attente alla linea verde e allo sviluppo dei giovani campioni come il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen stanno monitorando da vicino l’evoluzione tecnica e tattica del ragazzo. Entrambe le dirigenze tedesche vedono nell’attaccante un potenziale investimento a lungo termine, ideale per rinforzare e ringiovanire i rispettivi reparti offensivi con un elemento di assoluta prospettiva.

Sirene inglesi: l’Arsenal si informa, il Tottenham osserva

Non solo Germania, anche le ricche sirene della Premier League inglese hanno iniziato a suonare con insistenza. L’Arsenal ha chiesto informazioni su Tresoldi per comprendere i margini di manovra e la fattibilità dell’operazione. Tuttavia, le fonti vicine al club londinese precisano che al momento non ci sono sviluppi e non sono in corso trattative avanzate. Parallelamente, anche i rivali cittadini del Tottenham non restano a guardare: il club londinese sta monitorando la situazione con i propri scout, pronto a inserirsi qualora si presentasse l’occasione giusta.

Le big italiane e il prezzo del cartellino

Il richiamo del campionato italiano potrebbe però giocare un ruolo cruciale in questa complessa partita a scacchi. Le indiscrezioni confermano infatti che anche i principali club italiani sono interessati alle prestazioni del ventunenne. Le big della nostra Serie A sognano di assicurarsi il centravanti del futuro, fiutando il colpo per battere la folta e agguerrita concorrenza estera.

Strappare il giocatore, però, non sarà un’impresa economica di poco conto. Grazie alle sue prestazioni e agli ampi margini di miglioramento mostrati, Tresoldi è attualmente valutato tra i 25 e 30 milioni. Una cifra importante che fissa l’asticella per chiunque voglia sedersi al tavolo delle negoziazioni. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi affonderà per primo il colpo decisivo.

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