Corsa al Triplete: in quattro squadre che possono ancora fare l’en plein

Corsa al Triplete: l’Inter è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, ma ci sono altre tre squadre che possono fare l’en plein

Attualmente, diverse squadre europee sono ancora in corsa per realizzare il tanto ambito triplete. L’Inter sta vivendo una stagione straordinaria, con la vetta della Serie A, i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e una semifinale di Coppa Italia in corso, con il ritorno contro il Milan. Dall’altra parte, il PSG ha già messo in tasca la Ligue 1, è arrivato ai quarti di Champions League contro l‘Aston Villa e si è guadagnato un posto nella finale di Coppa di Francia contro il Reims, rendendo possibile anche per loro il sogno del triplete.

Nel frattempo, in Spagna, sia il Barcellona che il Real Madrid sono ancora in corsa per il triplete. I blaugrana comandano la Liga, sono ai quarti di Champions contro il Borussia Dortmund e hanno già conquistato un posto in finale di Copa del Rey dove affronterà proprio le Merengues, secondi in campionato, ai quarti di Champions League contro l’Arsenal.