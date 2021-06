Trippier elogia Simeone: «Con lui sono maturato, ma è un pazzo...»

Kieran Trippier ha elogiato le qualità del Cholo Simeone, suo allenatore all’Atletico Madrid

Kieran Trippier, terzino dell’Atletico Madrid e dell’Inghilterra, in una intervista ad AS ha elogiato le qualità di Diego Simeone.

«Ha lavorato per me instancabilmente. Sento di essere migliorato in campo e maturato di più come giocatore. Per me, personalmente, è stata una grande esperienza essere allenato in Spagna da uno come Simeone. Imparare una cultura diversa. Sono assolutamente felice di aver vinto il titolo col l’Atletico Madrid. Non c’è miglior allenatore per migliorare di Simeone. Simeone è assolutamente pazzo, come si può vedere ogni gara quando corre da una parte all’altra a bordocampo o come ha corso quando abbiamo vinto l’altro giorno per il titolo».