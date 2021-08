Trofeo Gamper: Barcellona Women a valanga sulla Juventus, 6-0

Il Barcellona Women a valanga sulla Juventus Women: il match valido per il Trofeo Gamper finisce 6-0 per le blaugrana

La Juventus Women scende in campo contro il Barcellona, nel match valido per il Trofeo Gamper all’Estadi Johan Cruijff. Bianconere reduci da tre successi in amichevole contro Birkirkara, Servette e Montpellier.

Secco 6-0 delle catalane alle bianconere che dopo soli 3 minuti erano già in doppio svantaggio. Gara poi in salita anche per alcune distrazioni ed errori di Peyraud Magnin che si riscatta nel finale.