Tuchel: «Chalobah all’Inter? Non incoraggiamo i giocatori a partire»

Il tecnico del Chelsea Tuchel ha commentato le voci di mercato su Chalobah, avvicinato all’Inter di Inzaghi come possibile rinforzo per la difesa

NESSUN INCORAGGIAMENTO – «So che ci sono tanti colloqui, ma non farò alcun commento in proposito. Non incoraggeremo i nostri a lasciare il club in questo momento, questa settimana ho diretto sessioni di allenamento con 18 giocatori; in questo momento, visto che si gioca una volta alla settimana, non è un problema. Ma se guardo più in là, quando inizierà la Champions, avremo bisogno di molti giocatori»

