Tuchel: «Icardi? Non ha segnato, ma quanto lavoro difensivo…» VIDEO

Tuchel, le parole dell’allenatore del Psg dopo la vittoria della sua squadra contro il Monaco imponendosi per 4-1

Un’altra vittoria per il Psg che ieri ha vinto contro il Monaco imponendosi per 4-1. Al termine del match il tecnico Tuchel è intervenuto in conferenza stampa.

«Icardi è abituato a toccare pochi palloni durante una partita. Abbiamo comunque Di Maria, Neymar, e Mabppé che toccano tanti palloni, quindi c’è un buon mix. Mauro lavora per noi occupando gli spazi con disciplina e creando spazi per i compagni. Questo è molto importante per noi. Magari non ha segnato nelle ultime due gare ma ha fatto tanto lavoro difensivo. Non ci sono dubbi su Mauro».