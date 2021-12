Tuchel su Kanté: «Ha qualità eccezionali che potrebbero aiutare tutte le squadre del mondo»

Thomas Tuchel ha elogiato N’Golo Kanté in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa: le sue parole

ELOGIO – «Kanté ha qualità eccezionali che potrebbero aiutare tutte le squadre del mondo. Infortunio? Mi ha convinto ad inserirlo in rosa. Vorrebbe giocare qualche minuto piuttosto che riposare completamente. Quindi abbiamo accettato questa richiesta. Controllando le sue statistiche delle ultime settimane, abbiamo ottenuto il via libera per farlo giocare 20-25 minuti. Mi sono congratulato con lui tante volte. Certo, fa la differenza perché è un giocatore molto, molto, molto speciale. L’ho detto 100 volte e posso dirlo altre 100 volte».