Tudor: «Siamo motivati, Bremer? Ecco a che punto è». Poi categorico su Vlahovic

Igor Tudor interviene in conferenza stampa dopo l’amichevole valida per il Trofeo Bortolotti tra Atalanta Juventus, ecco le dichiarazioni

Igor Tudor in conferenza stampa dopo l’amichevole valida per il Trofeo Bortolotti tra Atalanta Juventus terminata per 1-2 in favore dei bianconeri. Un estratto delle dichiarazioni raccolte da JuventusNews24 presente sul posto..

COSA GLI E’ PIACIUTO – «Mi sono piaciute tante cose, è stata una partita seria come la aspettavamo. L’ultimo allenamento è stato utile e positivo per tutte le cose su cui si lavora. Contro l’Atalanta è sempre una partita particolare, sono contento ho avuto belle risposte da tutti».

VLAHOVIC – «Di mercato non parlo, ci sono ancora 10 giorni aperti. Dusan mi è piaciuto, è di valore ed è un giocatore della Juve».

GATTI – «Sono stati crampi, ha fatto una buona gara. Viene da un periodo non facile, è stato fuori per mesi a causa dell’infortunio. Era giusto dargli minutaggio oggi, anche nelle partite lui si accende. Quando c’è la partita lui dà tutto, era una buona idea allenarlo. Oggi ho fatto questa formazione qua e poi vedremo per il Parma. C’è una bella settimana di lavoro, c’è motivazione. È tornato Bremer, è un valore calcistico ma anche nello spogliatoio. Il campionato è lungo, ci sarà spazio per tutti i giocatori».

BREMER – «Aveva bisogno di minuti, è cresciuto nei contrasti. Non è ancora nei massimi livelli ma è già a un buon livello».

GRIGLIA DI PARTENZA IN SERIE A – «Mi interessa poco, mi interessa di vedere una bella squadra dal punto di vista tecnico/tattico ma anche di coesione tra loro, la voglia di entrare in ogni gara contro qualsiasi avversario con la voglia di andare là e vediamo. Nello sport non devi mai dare la sensazione che qualcuno è più forte, poi nel campo c’è la verità. Siamo motivati, c’è una bella energia nello spogliatoio, domenica si parte».

DAVID – «Quando giochi con l’Atalanta per forza devi essere nel duello. Non è stato facile con Hien, benvenuto nel calcio italiano. Si è mosso tanto, ha faticato, ha dato tutto. Vedendolo come era al Lille era tutto diverso, non faceva così tanti duelli. Oggi ha fatto più duelli di quanto faceva al Lille in 10 partite, poi in area fa gol. È un ottimo giocatore».

