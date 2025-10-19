Tudor Fabregas, scintille post partita fra i due tecnici: cosa è successo

Tudor Fabregas, scintille dopo Como-Juve: il botta e risposta infiamma il post partita. Cosa è successo e la posizione di entrambi i tecnici

La sfida tra Como e Juventus non si è conclusa al fischio finale. Dopo il 2-0 inflitto dai padroni di casa alla squadra bianconera, il vero spettacolo si è spostato fuori dal campo, dove è andato in scena un acceso botta e risposta tra i due allenatori, Igor Tudor e Cesc Fabregas. Il confronto verbale tra i tecnici ha monopolizzato il dibattito post-partita, accendendo ulteriormente il clima intorno alla Serie A.

Tudor Fabregas, la miccia si accende alla vigilia

La tensione tra Tudor e Fabregas non nasce dopo il triplice fischio, ma già alla vigilia del match. In conferenza stampa, l’allenatore croato aveva infatti lanciato una frecciata verso gli avversari: «Il Como è una finta piccola, visto che spende così tanti soldi. Inoltre, tutti i giocatori li sceglie l’allenatore, cosa che non succede spesso».

Parole che non sono passate inosservate e che hanno fatto inevitabilmente discutere. Lo stesso Fabregas, giovane tecnico emergente alla sua prima esperienza da allenatore in Italia, non ha tardato a rispondere.

La replica di Fabregas: “Noi siamo un’altra storia”

Dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus, Cesc Fabregas ha colto l’occasione per replicare alle dichiarazioni del collega croato:

«Mister Tudor allena un grande club. Ha detto che scelgo io tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene le cose…» ha affermato l’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea.

Poi, con eleganza ma fermezza, ha evidenziato la diversa pressione che accompagna i due progetti: «Tudor deve sempre vincere con la Juventus, noi no. Siamo un’altra storia».

Una risposta che, pur senza toni polemici diretti, ha chiarito la posizione del tecnico spagnolo e difeso il lavoro del suo Como, autore di una prestazione brillante e concreta.

La controreplica di Tudor: “Non è il momento per parlarne”

Alla domanda dei giornalisti sulle parole di Fabregas, Tudor ha scelto di non alimentare ulteriormente la polemica: «Non è una domanda appropriata per questo momento. Non so cosa abbia detto Fabregas, sono cose sue. Io dico cose mie».

Una chiusura diplomatica che, tuttavia, non ha spento il dibattito.

Il duello Tudor Fabregas aggiunge così un nuovo capitolo alla rivalità tra i due tecnici, simbolo di due visioni diverse di calcio: l'esperienza e la concretezza del croato contro la freschezza e l'ambizione del giovane spagnolo. Intanto, per la Juventus, la sconfitta contro il Como pesa come un macigno: la prima dopo cinque pareggi consecutivi, resa ancora più amara dal post-partita infuocato.