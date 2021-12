Conferenza stampa Tudor: «Avremmo meritato la vittoria»

Le parole di Igor Tudor in conferenza stampa al termine della sfida fra Hellas Verona e Fiorentina. Le dichiarazioni del tecnico gialloblù

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo il match fra Hellas Verona e Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

FIORENTINA – «Avremmo meritato di vincere, dispiace non trovare i tre punti. Mi fa piacere la prestazione dei centrali difensivi contro uno degli attaccanti più forti al Mondo.»

BILANCIO – «Potevamo avere qualche punto in più. Abbiamo giocato bene contro Atalanta e Torino ma senza fare punti, così come oggi. Sono contento di quanto fatto in ogni caso, qui c’è potenziale e possiamo ancora crescere.»

VLAHOVIC – «Casale è stato il migliore, così come tutta la difesa. Devo fare i complimenti a tutti perchè contro avevamo un mostro. Se lo dovessi marcare mi prenderei la coscia e direi che non ce la faccio. Ha tanta fame e questo fa la differenza.»

MOMENTI POSITIVI E NEGATIVI – «Abbiamo sbagliato poco fin qui, forse il primo tempo con la Sampdoria. Per il resto abbiamo vinto anche contro grandi squadre come Juve, Roma e Lazio.»

MERCATO – «C’è sempre da migliorare e in questo senso l’infortunio di Dawidowicz è un problema.»

BARAK – «Vuole spaccare e ci tiene tanto a questa squadra. L’ho visto dispiaciuto. Ci siamo fatto consigliare da due o tre esperti per le problematiche ha lui e ci hanno detto non essere grave, deve solo riposare un po’. Speriamo di averlo pronto per lo Spezia.»