Tudor: «Mi è piaciuto come abbiamo giocato, da squadra vera. Su Simeone...»

Le dichiarazioni del tecnico del Verona Igor Tudor ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Cagliari al Bentegodi terminato con un punto per parte.

LA PARTITA – «Cragno può riposare anche la prossima domenica. Radunovic ha deciso la partita. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol ma mi è piaciuto come abbiamo giocato, da squadra vera. Ci prendiamo questo punto dopo soli tre giorni di riposo con tanta stanchezza. Il campionato è lungo, si va avanti. Battere la Juventus non significa avere il cammino facile».

IL CALO DI SIMEONE – «Ha fatto grandi partite, magari era un po’ stanco. Tutti gli attaccanti hanno fatto una bella gara. Dispiace non averla vinta. Recuperiamo bene».