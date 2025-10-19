Tudor pre Como Juve: «Noi siamo pronti. Quella di oggi sarà una sfida che...» - Calcio News 24

Como Juve, Tudor: «Sfida difficile, ma siamo pronti. Niente è mai deciso in anticipo»

Alla vigilia di Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, il tecnico Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, offrendo spunti interessanti su formazione, motivazioni e avversari. Una gara che, pur non essendo decisiva a livello di classifica, rappresenta un crocevia importante per l’equilibrio della squadra e per il morale del gruppo.

Como Juve si presenta infatti come una sfida affascinante, con due squadre in cerca di conferme. La Juventus vuole consolidare la propria posizione ai vertici della classifica, mentre il Como, ben organizzato e pericoloso in casa, cerca un risultato prestigioso.

Tudor ha commentato così l’importanza della partita: «Non c’è niente di decisivo, è tutta la vita che è decisivo. Per un allenatore, ogni partita lo è. Dobbiamo fare una bella gara, cercare di imporci su un campo difficile. L’abbiamo preparata in soli due giorni dopo la sosta per le nazionali, ma i ragazzi sono motivati».

Sul tema caldo della formazione in vista di Como Juve, il tecnico ha glissato con intelligenza, mantenendo il riserbo sul modulo e sugli interpreti: «L’infortunio di Bremer non influisce sulle scelte. Si fa sempre quello che è meglio per la squadra. I ragazzi li ho visti bene in questi giorni. E poi, chi ha detto che giochiamo a quattro? Tra poco si vedrà».

Il mister ha poi scherzato parlando del suo amico Thierry Henry, leggenda del calcio internazionale: «Gli ho detto che oggi deve tifare Juve. È un grande, capisce tanto di calcio». Una battuta che stempera la tensione, ma rivela anche quanto il match Como Juve sia sentito anche al di fuori del campo.

Con la Juventus chiamata a dare continuità ai risultati e il Como pronto a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa, la partita promette spettacolo. Tudor, da parte sua, sembra avere le idee chiare, pur lasciando spazio a un po’ di pretattica.

Como Juve sarà dunque una sfida da seguire fino all’ultimo minuto, non solo per i punti in palio ma anche per capire la vera forza mentale e tattica delle due squadre in campo.

