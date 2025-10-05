Tudor rammaricato: «Partita difficile, ma penso che alla Juve sia mancata una cosa importante» - Calcio News 24

Tudor dopo Juve-Milan: «Ci manca qualcosa, ma sono fiducioso». Le parole del tecnico

Dopo il pareggio tra Juventus e Milan, valido per la sesta giornata di Serie A, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la prestazione della sua squadra e il momento complessivo della Juventus. L’allenatore bianconero ha toccato diversi temi, tra tattica, condizione fisica dei suoi giocatori e prospettive future.

Una partita intensa contro un grande avversario

Tudor ha aperto l’intervista sottolineando la difficoltà dell’impegno contro i rossoneri: «Una partita come ce la aspettavamo, contro una squadra forte. Volevamo vincere ma ci prendiamo questo punto». Il tecnico bianconero ha comunque evidenziato aspetti positivi nella prestazione dei suoi, pur riconoscendo che serve qualcosa in più per fare il salto di qualità.

Cambiaso e Yildiz: soluzioni in movimento

Uno dei punti tattici toccati da Tudor riguarda la posizione di alcuni suoi uomini chiave: «Volevamo anche un po’ scambiare Yildiz con Cambiaso. Nel nostro calcio, i giocatori devono trovare le soluzioni da soli. Andrea si inserisce bene, abbiamo fatto cose interessanti in quella parte di campo». Tudor ha dunque mostrato fiducia nelle capacità di adattamento dei suoi esterni e nella loro intelligenza tattica.

La gestione della stanchezza e il modulo

Parlando di Kenan Yildiz e degli altri giovani, Tudor ha aggiunto: «L’ho visto stanco, come anche David e Conceição. Hanno dato tutto e sono contento. Togliendo Yildiz non volevo dare il segnale che volevo difendermi, per questo ho inserito due attaccanti e coperto con tre centrali». Una scelta che riflette la voglia dell’allenatore di mantenere equilibrio ma anche di restare offensivo.

Il dilemma dei due attaccanti

Sul modulo, Tudor ha lasciato aperta una porta al cambiamento: «Ci penso. Devo trovare una soluzione che vada bene a loro e a me. Il 3-5-2 mi piace, magari si può provare in corsa per una ventina di minuti».

Su Bremer e sul suo stato d’animo

In merito alle condizioni di Bremer, Tudor ha rassicurato: «Sta meglio, dopo la sosta tornerà. Aveva fastidi ma la risonanza è ok». Infine, un commento personale: «Sto bene. Con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più. Ma penso solo a lavorare e migliorare i ragazzi».

Le parole di Tudor confermano la sua visione chiara: costruire una Juventus solida, ambiziosa e capace di crescere partita dopo partita.