Tudor pre Villarreal Juve: «Vogliamo vincere a tutti i costi. Perin? Vi spiego la scelta» - Calcio News 24

Tudor prima di Villarreal-Juve: «Sarà dura, ma vogliamo giocarci tutto»

Alla vigilia del delicato match tra Villarreal e Juventus, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico bianconero Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando le scelte di formazione, lo stato della squadra e le difficoltà della sfida che attende i suoi uomini.

Tudor ha subito chiarito il livello dell’avversario e le insidie della trasferta in Spagna:

«Mi aspetto una partita difficile, molto tosta. Il Villarreal è un avversario di livello, con qualità, esperienza e organizzazione. In Champions non si regala nulla, bisogna sudare e guadagnarsi tutto, facendo bene ogni singola cosa», ha detto con fermezza l’allenatore croato.

Sul fronte delle scelte tecniche, Tudor ha spiegato le rotazioni in porta e la decisione di affidare la maglia da titolare a Perin:

«Abbiamo deciso da tempo: Di Gregorio ha giocato contro Atalanta e Milan, oggi tocca a Perin. È un portiere affidabile e merita spazio. La gestione dei portieri è stata pianificata e condivisa con lo staff».

Tra i protagonisti della serata figura Manuel Locatelli, che per l’occasione indosserà la fascia da capitano. Tudor ha voluto sottolineare l’importanza del momento per il centrocampista azzurro:

«Sta benissimo. Scendere in campo da capitano in una sfida di Champions è qualcosa da vivere con orgoglio. È una partita da godere, anche se con fatica e sofferenza», ha dichiarato il tecnico.

Parlando del lavoro svolto in vista del match, Tudor ha evidenziato come il tempo a disposizione sia limitato, ma ogni dettaglio conta:

«Lavoriamo su tutto quello che è possibile in uno o due allenamenti. La squadra deve essere pronta ad adattarsi e ad affrontare ogni situazione», ha spiegato.

L’approccio di Tudor si conferma pragmatico e intenso, in linea con il suo stile di gioco basato su disciplina, aggressività e organizzazione. Dopo l’ottimo esordio europeo, la Juventus cerca conferme e punti fondamentali in un girone equilibrato.

Con questa mentalità, Igor Tudor vuole trasmettere ai suoi uomini il messaggio che ogni partita va giocata al massimo, soprattutto in una competizione come la Champions League, dove ogni errore può costare caro.