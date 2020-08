Turone: «Il gol annullato contro la Juve la più grande ingiustizia che ho mai subito»

Maurizio Turone, ex calciatore della Roma, ha ricordato il gol annullato contro la Juve che poteva valere lo Scudetto per i giallorossi

Intervistato dal Corriere dello Sport, Maurizio Turone ha ricordato il gol annullato contro la Juve il 10 maggio 1981 che poteva valere lo Scudetto per la Roma. Le parole dell’ex giallorosso.

GOL ANNULLATO CONTRO LA JUVE – «È stata la più grossa ingiustizia che ho mai subito nel calcio. Se ci fosse stato il VAR quel giorno a Torino sarei diventato famoso ma per un altro motivo e sarebbe stato molto meglio. C’era tanta sudditanza. Quando ti appariva nei sottopassaggi dello stadio uno come l’avvocato Agnelli non restavi indifferente».

MATERAZZI E ZIDANE – «Non è facile, tante volte non ragioni in campo. Come avrei agito se mi avessero insultato le donne di famiglia? Non mi è mai successo, avrei reagito di brutto ma non in campo come Zidane. Io l’avrei aspettato e gliele avrei date. Di solito aspettavo gli arbitri, non avevo un buon feeling con loro».