Udinese, Benkovic: «Il ritiro va bene. Ecco la ricetta per il successo»

Filip Benkovic, difensore dell’Udinese, ha parlato dopo il ko in amichevole dei friulani contro il Qatar: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Avremmo dovuto essere migliori oggi. Non siamo stati rapidi, che è quello che ci chiede il mister. Rimaniamo concentrati per la partita di domani. Il ritiro? Sta andando bene, ci alleniamo forte ogni giorno. Sono contento di come lavoriamo. Dobbiamo dare il 100%, ora possiamo solo continuare così. Solo questa è la strada per il successo. Il gol? Sono contento, ma sono più contento quando tutta la squadra gioca bene. Non possiamo che migliorare il nostro gioco rispetto a oggi».