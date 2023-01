Udinese-Bologna, VAR protagonista: annullati due gol nel primo tempo

Un gol a Beto e uno a Sansone: il VAR protagonista del primo tempo di Udinese Bologna, con due gol annullati

Il Var grande protagonista di Udinese-Bologna, dove è intervenuto per due volte per annullare due gol, uno per parte.

Prima rete annullata agli ospiti al 16′ con Beto (fuorigioco di Becao sull’assist), mentre all’inizio del recupero, al 46′, interviene ancora una volta per annullare il gol di Sansone per posizione di fuorigioco, contestato dai padroni di casa.